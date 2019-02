Medien: möglicher Gipfel zwischen Trump und Xi Ende Februar in Vietnam

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping erwägen laut Medienberichten ein Gipfeltreffen für Ende Februar in Vietnam. Ziel des Treffens soll die Beilegung des Handelsstreits zwischen den zwei Ländern sein.Die Tageszeitung South China Morning Post mit Sitz in Hongkong berichtete am Samstag unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Stadt Da Nang als möglicher Austragungsort für das Treffen zwischen Xi und Trump in Frage komme. Als Datum nannte die Zeitung den 27. und 28. Februar.Letzten Donnerstag hatte Trump behauptet, die Handelsgespräche mit China würden gut verlaufen. Ebenso sagte der US-Präsident, sich bald für ein umfassendes Abkommen mit Xi zu treffen. Trump nannte zwar keine konkreten Details, deutete jedoch an, dass es mehr als ein Treffen geben könnte.Es wird ebenfalls erwartet, dass Trump Ende Februar ein zweites Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un abhalten wird. Der Austragungsort wird laut US-Regierung in Asien sein.