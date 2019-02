Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballstar Son Heung-min hat am Samstag seinen zehnten Treffer in der laufenden Saison der Premier League erzielt.Beim Match gegen Newcastle United im Wembley Stadion in London traf der Stürmer für die Tottenham Hotspur in der zweiten Hälfte. Der 1:0 Sieg verhalf die Spurs auf den zweiten Platz der Liga.Son ist mit seinem Treffer der erste Premier League Spieler überhaupt, der für drei Jahre in Folge zehn Tore oder mehr pro Saison erzielen konnte.