Trump: Nordkorea kann Wirtschaftsmacht werden

Nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea das Potenzial, eine Wirtschaftsmacht zu werden.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe die Chance, Nordkorea zu einem enormen Wirtschaftsgiganten zu machen, sagte Trump in einem Interview mit CBS am Sonntag (Ortszeit) bezüglich seines zweiten Treffens mit Kim. Sollte dieser seine Atomwaffen behalten wollen, könne er dies nicht erreichen.Nach weiteren Angaben könne Trump den Termin für den zweiten Nordkorea-USA-Gipfel in seiner Rede vor dem Kongress am Dienstagabend (Ortszeit) oder kurz davor bekannt geben.Die Frage, ob Washington weiter Truppen in Südkorea stationieren werde, bejahte Trump. Er habe nie ernsthaft darüber diskutiert, sie abzuziehen, obwohl es gleichwohl sehr teuer sei, die US-Truppen dort zu halten, betonte er.