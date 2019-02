US-Sonderbeauftragter für Nordkorea besucht Präsidialamt in Seoul

Photo : YONHAP News

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, besucht am Montag das Präsidialamt in Seoul.Biegun traf am Sonntag in Südkorea ein, um Verhandlungen mit Nordkorea für die Vorbereitung eines zweiten Nordkorea-USA-Gipfels zu führen.Biegun wird mit Chung Eui-yong, dem Leiter des Büros für nationale Sicherheit, zusammenkommen, um Informationen über Arbeitsgespräche mit Nordkorea auszutauschen. Laut einem leitenden Beamten des Präsidialamtes werden Biegun und Chung die Meinungen Südkoreas und der USA koordinieren, bevor Biegun seinen nordkoreanischen Ansprechpartner Kim Hyok-chol, den früheren Botschafter in Spanien, trifft.Laut dem Beamten gilt als sehr wahrscheinlich, dass Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA am Dienstag stattfinden. Es sei jedoch nicht gewiss, ob das Treffen in Pjöngjang oder am Waffenstillstandsort Panmunjom erfolgt.Vor dem ersten Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA im vergangenen Juni hatten beide Seiten in Panmunjom Arbeitsgespräche geführt.