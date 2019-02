Wirtschaft Internationale Anleger investieren im Januar an Südkoreas Börse mehr als in anderen führenden Schwellenländern

Internationale Anleger haben im Januar unter allen führenden Schwellenländern am häufigsten südkoreanische Aktien gekauft.



Nach Angaben des Wertpapierunternehmens Yuanta Securities kauften ausländische Anleger im laufenden Jahr bis zum 25. Januar an der südkoreanischen Börse Aktien im Wert von 2,49 Milliarden Dollar nach Abzug der verkauften Aktien.



Damit übertraf Südkorea beim Volumen der Nettokäufe ausländischer Anleger andere führende Schwellenländer bei weitem. In Taiwan erreichte das entsprechende Volumen 1,5 Milliarden Dollar und in Brasilien 883 Millionen Dollar. In Indonesien waren es 763 Millionen Dollar.



Im Januar tätigten Ausländer an der südkoreanischen Börse Nettokäufe im Wert von 3,65 Milliarden Dollar.