Anteil an Einpersonenhaushalten steigt dieses Jahr auf 30 Prozent

Photo : Getty Images Bank

Der Anteil an Einpersonenhaushalten in Südkorea wird voraussichtlich in diesem Jahr auf rund 30 Prozent ansteigen.Laut einem Bericht der Hanyang Universität sowie Daten vom koreanischen Statistikamt von Sonntag beträgt der Anteil an Einpersonenhaushalten für 2019 rund 29,1 Prozent.Im Jahr 1990 waren es gerade einmal neun Prozent, im Jahr 2015 bereits 26,5 Prozent. Bis zum Jahr 2035 könnte der Anteil an Einpersonenhaushalten bereits auf 34,3 Prozent ansteigen, sollte die Entwicklung weiter anhalten.