US-Sonderbeauftragter trifft sich zu Gesprächen mit Südkoreas Sicherheitsberater

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea Stephen Biegun hat am Montag Südkoreas Sicherheitsberater Chung Eui-yong getroffen, um gegenseitige Ansichten über Nordkoreas Denuklearisierung zu koordinieren.In einer schriftlichen Stellungnahme vom Präsidialamt heißt es, Biegun und Chung hätten sich für 50 Minuten lang im Präsidentenbüro in Seoul ausgetauscht.Während des Treffens habe Chung Südkoreas Einschätzung über die derzeitige Situation sowie künftige Maßnahmen übermittelt. Zudem habe er seine Hoffnung ausgedrückt, dass Bieguns Verhandlungen mit Nordkorea zu einem erfolgreichen zweiten US-Nordkorea-Gipfel Ende des Monats führen werden, hieß es.Bei den konkreten Themen soll es sich um Nordkoreas Abrüstung des Yongbyon Nuklearreaktors, der Etablierung eines US-nordkoreanischen Verbindungsbüros, der Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs sowie der Lieferung von humanitärer Hilfe nach Nordkorea gehandelt haben.Ebenfalls soll Chung die Position der Seouler Regierung in Bezug auf die Wiedereröffnung des innerkoreanischen Industrieparks Kaesong sowie die Aufnahme von südkoreanischen Touren ins nordkoreanische Geumgang-Gebige dargelegt haben.