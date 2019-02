US-Sonderbeauftragter am Mittwoch zu Gesprächen in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea Stephen Biegun wird am Mittwoch nach Pjöngjang reisen, um sich im Vorfeld eines zweiten US-Nordkroea-Gipfels zu Gesprächen mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen zu treffen.Das US-Außenministerium gab am Montag bekannt, dass Biegun in Nordkoreas Hauptstadt mit dem jüngst ernannten Kim Hyok-chol zu Gesprächen zusammenkommen wird.Ende des Monats wird ein zweites Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Asien erwartet.Bei dem Treffen zwischen Stephen Biegun und Kim Hyok-chol wird es um Vorbereitungen des Gipfels gehen sowie um Fortschritte bei den Verpflichtungen, die Kim Jong-un während des ersten US-Nordkorea-Gipfels in Singapur gemacht hat, teilte das US-Außenministerium weiter mit. Dabei handele es sich um eine vollständige Denuklearisierung, die Verbesserung der bilateralen Beziehungen sowie den Aufbau eines nachhaltigen Friedens auf der koreanischen Halbinsel.