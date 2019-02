Bericht: Makgeolli enthält gesundheitsfördernde Mikroorganismen

Laut Angaben eines staatlichen Lebensmittelforschungsinstituts soll das traditionelle koreanische Getränk Makgeolli der Gesundheit von Darmtrakten förderlich sein.Der entsprechende Bericht des Korea Food Research Institute stellt fest, dass Makgeolli, das gemeinhin auch als koreanischer Reiswein bezeichnet wird, reichhaltige Mikroorganismen enthalte, darunter Milchsäurebakterien.Die genaue Anzahl an Mikroorganismen sei zwar von Art und Marke des jeweiligen Makgeolli abhängig, ließe sich jedoch mit fermentierten Milchprodukten vergleichen.Im Jahr 2017 sank der heimische Konsum von Makgeolli um 2,7 Prozent auf 320 Tausend Kiloliter. Noch im Jahr 2011 wurden in Südkorea 410 Tausend Kiloliter Makgeolli getrunken.Im Vergleich ist der Verbrauch der repräsentativsten Spirituose des Landes Soju in Südkorea um 0,5 Prozent auf 1,3 Millionen Kiloliter gestiegen.