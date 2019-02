Internationales Kreml dementiert Medienbericht über Russland-Besuch von Kim Jong-un im Frühling

Der Kreml hat einen Medienbericht über einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in einer sibirischen Stadt im Frühling dementiert.



Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere Quellen, es sei sehr wahrscheinlich, dass ein Spitzentreffen zwischen Nordkorea und Russland im Frühling in Ulan-Ude, der Hauptstadt der Republik Burjatien, stattfinden werde.



Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte laut der Nachrichtenagentur Tass am selben Tag, dass bislang noch keine konkrete Entscheidung getroffen worden sei. Damit reagierte er auf die Forderung von Reportern, den Bericht über Kims Besuch in Ulan-Ude zu kommentieren.



Es bestünde keine eindeutige Einigung. Es sei verfrüht, diesbezüglich einen Kommentar zu geben, fügte er hinzu.