Taxifahren in Seoul wird teurer

Photo : YONHAP News

Das Taxifahren in Seoul wird ab Mitte Februar teurer.Die Stadtverwaltung befindet sich nach eigenen Angaben in der Endphase der Verhandlungen mit der Taxibranche über einen entsprechenden Entwurf.Sollten beide Seiten eine Einigung gemäß des Entwurfs erzielen, wird die Grundgebühr am 16. Februar von derzeit 3.000 Won auf 3.800 Won erhöht.Zudem wird erwogen, den Grundtarif für die U-Bahnen in Seoul von derzeit 1.250 Won um 200 Won anzuheben. Die Ticketpreise für die U-Bahnen wurden bereits im Juni 2015 erhöht.