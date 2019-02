US-Senator: Vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung muss Ziel bleiben

Laut den Aussagen eines US-Senators sollte das Ziel sämtlicher Diskussionen mit Nordkorea eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denukleariserung (CVID) bleiben.Es stünde fest, dass CVID das Ziel der USA sei, schrieb Cory Gardner, der Vorsitzende des Unterkomitees für Ostasien und Pazifik des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, in einem Beitrag für Fox News am Dienstag (Ortszeit).Gardner wies darauf hin, dass in dem jüngst veröffentlichten Bericht Missile Defense Review der Trump-Regierung steht, dass Nordkorea weiterhin eine außerordentliche Bedrohung für die Sicherheit, Außenpolitik und Wirtschaft der USA darstelle. Nordkorea sei nach wie vor eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Sicherheit der US-Amerikaner, schrieb er.Er betonte, der einzige Weg für die Aufhebung der US-amerikanischen und internationalen Sanktionen gegen Nordkorea bestünde darin, dass Nordkorea alle seine illegalen Waffenprogramme vollständig abrüste. Es wäre falsch, das Druckventil zu lockern, nur weil die USA Nordkorea an den Verhandlungstisch gebracht hätten.Die Trump-Regierung sollte die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und sich für einen schlechten Deal beeilen, so wie es Präsident Obama 2015 mit dem Iran getan habe, forderte er.Der Republikaner gilt als Hardliner gegenüber Nordkorea.