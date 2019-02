BTS treten bei Grammy Preisverleihung als Moderatoren auf

Photo : YONHAP News

Die erfolgreiche K-Pop-Band BTS wird bei den diesjährigen Grammys als Moderatoren mitwirken.Das Management Big Hit Entertainment hat am Dienstag bestätigt, dass BTS bei den 61. Grammys, der wichtigsten Musik-Preisverleihung weltweit, auftreten werden. Die Veranstaltung findet am Sonntag im Staples Center in Los Angeles statt.Gleichzeitig ist BTS für die Kategorie "bestes Aufnahmepaket" nominiert.Der Preis wird an Musikalben verliehen, die sich durch eine besonders kreative visuelle Gestaltung auszeichnen. Dabei geht es vor allem um das Album-Cover, das Grafikdesign und die Fotografien. Es ist das erste Mal, dass Mitarbeiter von einem koreanischen Album für einen Grammy-Award nominiert wurden.