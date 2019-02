Wirtschaft Hyundai und Kia verlegen Schwerpunkt der Auslandsprodutkion auf neue Märkte

Der Schwerpunkt der globalen Produktion der Autobauer Hyundai Motor und Kia Motors hat sich im letzten Jahr in Richtung neuer Märkte verlagert.



Nach Angaben des Koreanischen Automobilherstellerverbandes stellte Hyundai letztes Jahr in seinen sieben Fabriken in Indien, China, den USA, der Türkei, Tschechien, Russland und Brasilien knapp 2,83 Millionen Fahrzeuge her. Das seien 0,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.



Kia produzierte in seinen vier Fabriken in China, der Slowakei, den USA und Mexiko insgesamt 1,22 Millionen Einheiten. Damit wurde ein Zuwachs von 1,9 Prozent verzeichnet.



Bemerkenswert ist, dass der Anteil der Produktion in den Fabriken in den USA und China sank, während die Werke an neuen Märkten wie Indien und Mexiko einen deutlichen Zuwachs verbuchten.



In Hyundais Fabrik in Indien liefen etwa 713.000 Einheiten und damit 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr vom Band. Erstmals wurde dort die 700.000er Marke pro Jahr geknackt. Die Produktion in den Fabriken in Russland und Brasilien nahm jeweils um 5,6 und 5,5 Prozent zu. Dagegen schrumpfte die Produktion in China um 2,6 Prozent auf etwa 806.000 Fahrzeuge. In den USA wurden 322.500 Autos und damit 1,8 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr produziert.



Kia produzierte in Mexiko 294.600 Fahrzeuge, das sind 33 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Produktion in Mexiko übertraf somit erstmals die in den USA, wo mit 239.700 Einheiten ein Rückgang von 18,4 Prozent verzeichnet wurde.