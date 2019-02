Internationales Experte: Nordkorea wird US-Truppenabzug aus Südkorea bei Gesprächen mit USA zur Sprache bringen

Nach Einschätzung eines russischen Experten wird Nordkorea bei den für heute in Pjöngjang vorgesehenen Arbeitsgeprächen mit den USA sehr wahrscheinlich den Abzug der US-Truppen aus Südkorea zur Sprache bringen.



Die entsprechende Äußerung machte Valery Garbuzov, Direktor des Instituts für US- und Kanada-Studien an der Russischen Akademie der Wissenschaften, am Dienstag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur TASS.



Er glaube jedoch nicht, dass Washington seine Truppen schlussendlich aus Südkorea abziehen werde. Für die USA bedeute die Aufrechterhaltung des Dialogs, dafür zu sorgen, dass sich Nordkorea angemessen benehme, während die US-Truppen auf der koreanischen Halbinsel bleiben würden, sagte er.



Für Nordkorea seien Sanktionen die wichtigste Angelegenheit. Die Lockerung von Sanktionen und das Gewähren des Zugangs zu Technologien und Märkten seien starke Diskussionsthemen. Es sei noch ein weiter Weg, bis das Nuklearproblem gelöst werde. Sollte sich Nordkorea jedoch damit einverstanden erklären, Inspektionen zuzulassen und sein nukleares Potenzial und Raketenstarts unter internationale Kontrolle zu stellen, würde dies einen ziemlichen Erfolg darstellen, hieß es weiter.



Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, wird am heutigen Mittwoch in Pjöngjang mit Kim Hyok-chol, dem früheren Botschafter in Spanien, zusammenkommen, um Themen im Vorfeld des zweiten Spitzentreffens zwischen Nordkorea und den USA zu koordinieren.