Wirtschaft Bericht: Wirtschaftslage in Südkorea besser als in anderen Industrienationen beim Erreichen von 30.000 Dollar Pro-Kopf-Einkommen

Südkorea, dessen Pro-Kopf-Einkommen letztes Jahr schätzungsweise 30.000 Dollar übertraf, verfügt über eine bessere Wirtschaftslage verglichen mit der Situation anderer Industrienationen beim Erreichen der 30.000 Dollar-Marke.



Die aktuelle Wachstumsrate der südkoreanischen Wirtschaft sei verhältnismäßig hoch, die Arbeitslosenquote vergleichsweise niedrig, schrieb das Hyundai Forschungsinstitut in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.



Darin wurde die Wachstumsrate Südkoreas mit der von sechs Ländern, die mehr als 50 Millionen Einwohner haben und deren Bruttonationaleinkommen 30.000 Dollar pro Kopf übertrifft, innerhalb von fünf Jahren vor und nach dem Erreichen der 30.000-Dollar-Marke verglichen.



Das Wirtschaftswachstum Südkoreas betrage im Zeitraum von 2016 bis 2020 im Schnitt 2,8 Prozent. Damit unterschritt das Land zwar die entsprechende Wachstumsrate in den USA und Großbritannien mit jeweils 3,9 und 2,9 Prozent. Jedoch wurde das Niveau in Japan mit 1,9 Prozent und auch in Frankreich (1,7 Prozent), Deutschland (1,2 Prozent) und Italien (ein Prozent) übertroffen.



Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Südkorea liege bei 3,6 Prozent. Damit verzeichne das Land eine niedrigere Quote als fünf Länder außer Japans, das auf 2,3 Prozent kam.



Die durchschnittliche Inflationsrate Südkoreas belaufe sich auf 1,6 Prozent und sei günstiger als das Niveau in fünf Ländern außer Großbritanniens mit 1,2 Prozent, hieß es.