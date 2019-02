Bericht: USA-Nordkorea-Gipfel am 27. und 28. Februar in Vietnam

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen sich laut einem Medienbericht am 27. und 28. Februar in Vietnam zu ihrem zweiten Gipfeltreffen.Das habe Trump kurz vor seiner Rede zur Lage der Nation einer Gruppe von Reportern mitgeteilt, berichtete POLITICO am Mittwoch.Weitere Details sollen in Trumps Rede bekannt gegeben werden.Trump sagte zudem, dass er auch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammenkommen wolle. Ob das Treffen in Vietnam zustande kommen werde, sei jedoch noch zu ermitteln, hieß es.