US-Sondergesandter in Pjöngjang eingetroffen

Photo : KBS News

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea Stephen Biegun ist am Mittwochvormittag zur Vorbereitung eines zweiten USA-Nordkorea-Gipfels in Pjöngjang eingetroffen.Biegun flog von der US-Luftbasis in Osan in Südkorea über eine direkte Fluglinie über das Weestmeer. Nach einem etwa einstündigen Flug traf er in Pjöngjang ein.Biegun wird mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Hyok-chol zu Gesprächen zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Verhandlung sollen die Denuklearisierungsmaßnahmen Nordkoreas und korrespondierende Maßnahmen der USA stehen. Wie diplomatische Beobachter spekulieren, könnte die Erklärung eines formalen Endes des Koreakriegs, die Einrichtung eines Verbindungsbüros und der Abschluss eines Friedensabkommens zur Sprache kommen, wenn Nordkorea in die Schließung von Urananreicherungsanlagen einwilligen würde.Ob Biegun Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un besuchen wird und wie lange er sich in Pjöngjang aufhalten wird, scheint noch nicht festgelegt zu sein.