USA-Nordkorea-Gipfel am 27. und 28. Februar in Vietnam

Photo : KBS News

Das zweite US-nordkoreanische Gipfeltreffen wird am 27. und 28. Februar in Vietnam stattfinden.Das gab US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress bekannt.Im Rahmen einer kühnen und neuen Diplomatie unternehme Washington weiterhin historische Bemühungen um Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Trump sagte weiter, es gebe noch viele Aufgaben, die Beziehungen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seien jedoch gut.Trump bekräftigte weiter, dass US-Geiseln heimgeschickt worden seien und es in den letzten 15 Monaten keine Raketenabschüsse durch Nordkorea gegeben habe.Wo in Vietnam das Treffen stattfinden wird, hat er allerdings nicht veröffentlicht.Zuvor berichtete das US-Medium POLITICO unter Berufung auf Trump, dass ein US-chinesisches Gipfeltreffen Ende Februar stattfinden werde. Ob das Treffen in Vietnam zustande kommen wird, sei noch nicht bekannt, hieß es.