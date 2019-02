Pompeo: Nordkorea wird seine Zusage für Denuklearisierung erfüllen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird nach Einschätzung des US-Außenministers seine Zusage für die Denuklearisierung erfüllen.Die entsprechende Äußerung machte Mike Pompeo in einem Interview mit Fox Business am Mittwoch (Ortszeit).Pomepo bezeichnete das geplante zweite Treffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump als eine echte Chance für die Welt.Washington sei zuversichtlich, dass Kim seine im Juni in Singapur gemachte Zusage, Nordkorea zu denuklearisieren, erfüllen werde. Das liege sowohl im besten Interesse der Nordkoreaner als auch im besten Interesse der Amerikaner, ihre Sicherheit zu bewahren, fügte er hinzu.