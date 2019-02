Nordkorea und USA setzen Arbeitsgespräche in Pjöngjang fort

Photo : YONHAP News

Nordkorea und die USA setzen am Donnerstag ihre Arbeitsgespräche in Pjöngjang fort.Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, reiste am Mittwoch als erster US-Regierungsbeamter nach der Machtübernahme von Kim Jong-un auf der direkten Flugroute über dem Westmeer nach Pjöngjang.Wie verlautete, diskutiere Biegun derzeit mit seinem Ansprechpartner Kim Hyok-chol, einem früheren Botschafter in Spanien, über Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung, die in einer Übereinkunft beim zweiten Nordkorea-USA-Gipfel enthalten sein werden.Beide Seiten diskutierten anscheinend darüber, wie die Anlagen zur Urananreicherung in Nordkorea einschließlich der Einrichtungen im Atomkomplex in Yongbyon zerstört werden und wie dies überprüft wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Abschaffung ballistischer Interkontinentalraketen (ICBM) ein weiteres Thema ist.Die USA brachten vermutlich Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Beziehungen zur Sprache, darunter eine Lockerung der Sanktionen und die Einrichtung eines Verbindungsbüros.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob beiden Seiten ein großer Deal gelingen kann, der auch eine Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs, die Wiederinbetriebnahme des Industrieparks Kaesong und die Wiederaufnahme innerkoreanischer Touren in den Berg Geumgang enthält.