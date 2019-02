Berlinale wird heute eröffnet

Photo : KBS News

Die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden am Donnerstag feierlich eröffnet.Während des Festivals werden bis zum 17. Februar über 400 Filme gezeigt. Auch mehrere südkoreanische Filme wurden eingeladen.„Fukuoka“ von Regisseur Zhang Lu wurde in die Sektion Forum eingeladen, während „Jagko“ (Pursuit of Death) des Regisseurs Im Kwon-taek im Programm Berlinale Classics aufgeführt wird.Der von Regisseur Kim Tae-yong gedrehte Film „Kokdu: A Story of Guardian Angels“ wurde in den Wettbewerb Generation Kplus eingeladen. „Woo Sang“ (Idol) von Regisseur Lee Su-jin wird im Panorama, einer Sektion außerhalb des Wettbewerbs, gezeigt.