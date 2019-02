Seoul hofft auf substanzielle Resultate vom Nordkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat den geplanten Gipfel zwischen Washington und Pjöngjang begrüßt.Sprecher Kim Eui-kyom sagte am Mittwoch, Seoul hoffe, dass spezifische und substantielle Ergebnisse aus dem Gipfel Ende des Monats resultieren werden.Zudem würde Vietnam als geplanter Austragungsort als perfekte Kulisse dienen, um für einen Neustart für die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea zu sorgen. Dies war offensichtlich eine Anspielung auf die Beziehungen zwischen den USA und Vietnam, die sich nach einem blutigen Krieg schlussendlich zum Positiven gewandelt haben.US-Präsident Donald Trump hatte während seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt, dass sein zweites Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 27. und 28. Februar in Vietnam stattfinden wird.