Exporte von Südkorea, China und Japan im Abschwung

Photo : YONHAP News

Die Exporte von Südkorea, China und Japan sind allesamt im Dezember im Zuge eines globalen Konjunkturabschwungs sowie des andauernden Handelsstreits zwischen China und den USA gesunken.Laut der Welthandelsorganisation sind Südkoreas ausgehende Exporte im Dezember um 1,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 48,4 Milliarden US-Dollar gesunken.Das Handelsministerium in Seoul sagte, dass die Exporte diesen Januar 46,4 Milliarden Dollar betrugen, was einen Rückgang von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Es ist das erste Mal, dass Seouls Exporte zwei Monate in Folge geschrumpft sind seit September und Oktober 2016.Chinas Exporte beliefen sich auf 221 Milliarden Dollar im Dezember. Dies ist ein Rückgang um 4,4 Prozent verglichen mit demselben Zeitraum ein Jahr zuvor.Japans Exporte sind ebenfalls im Dezember um 3,2 Prozent gesunken, was einen Rückgang für den zweiten Monate in Folge bedeutet.