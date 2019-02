Abe will vor zweitem Nordkorea-USA-Gipfel Telefongespräch mit Trump führen

Photo : KBS News

Der japanische Premierminister Shinzo Abe will im Vorfeld des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels am 27. und 28. Februar ein Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump führen.Die Bereitschaft dazu habe Abe vor dem Budgetausschuss des Oberhauses des Parlaments am Mittwoch mitgeteilt, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Aufgrund von Terminen sei es schwer, mit Trump zu Gesprächen zusammenzukommen. Er wolle über ein Telefongespräch die Politik in Bezug auf die nordkoreanische Nuklear- und Raketenfrage sowie die Entführungsfrage, das Wichtigste für Japan, eng koordinieren, hieß es. Die letzte Angelegenheit bezieht sich auf die Frage der nach Nordkorea entführten Japaner.Außenminister Taro Kono sagte ebenfalls bei der Sitzung des Budgetausschusses, Tokio und Washington würden ein eventuelles Treffen zwischen ihm und US-Außenminister Mike Pompeo vor dem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel koordinieren.