Vietnam will für Erfolg von Nordkorea-USA-Gipfel aktive Unterstützung leisten

Die vietnamesische Regierung will für den Erfolg des Nordkorea-USA-Gipfels aktive Unterstützung leisten.Die vietnamesische Regierung begrüße das zweite US-nordkoreanische Gipfeltreffen, teilte die Sprecherin des Außenministeriums Le Thi Thu Hang am Mittwoch in einer Stellungnahme zu dem am 27. und 28. Februar in Vietnam geplanten Treffen mit.Vietnam unterstütze nachdrücklich Dialoge zur Wahrung von Frieden, Sicherheit und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel.Die vietnamesische Regierung sei bereit, mit den beteiligten Parteien aktiv zu kooperieren und einen Beitrag zu leisten, um den Erfolg des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels sicherzustellen, hieß es weiter.