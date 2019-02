Koreas treffen sich erstmals zu Ssireum-Austausch

Photo : YONHAP News

Sportfunktionäre beider Koreas treffen sich nächste Woche erstmals zum Ssireum-Austausch.Anlass ist, dass Ssireum, der traditionelle koreanische Ringkampf, im November letzten Jahres als gemeinsames Kulturgut beider Koreas in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde.Am zweitägigen Treffen im nordkoreanischen Geumgang-Gebirge werden Vertreter des südkoreanischen Ssireumverbandes teilnehmen, teilte der Verbandschef Park Pal-yong mit.Der südkoreanische Verband treibt die angestrebten innerkoreansichen Ssireum-Freundschaftsspiele voran. Südkorea will ebenfalls vorschlagen, den Dano-Wettbewerb im Juni in Hoengseong gemeinsam auszutragen. Ssireum ist einer der wichtigsten Bestandteile des Wettbewerbs.