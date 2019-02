Südkoreanische Unternehmer hegen Hoffnung auf Wiederinbetriebnahme von Kaesong-Komplex

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Unternehmer verknüpfen den zweiten USA-Nordkorea-Gipfel mit der Hoffnung, den innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong wieder in Betrieb nehmen zu können.Der Ko-Vorsitzende des Kaesong-Notstandskomitees Shin Han-yong drückte am Donnerstag den Wunsch aus, dass die Frage des Kaesong-Komplexes beim Gipfel in Vietnam zur Sprache kommen möge. Das Komitee treibe erneut das Vorhaben voran, nach dem USA-Nordkorea-Gipfel Kaesong zur Inspektion der Produktionsanlagen zu besuchen.Den Industriekomplex hatte Nordkorea am 10. Februar 2016 als Protest gegen Südkoreas einseitigen Rückzug von Unternehmern überraschend geschlossen.Das Notstandskomitee ist der Auffassung, dass der Industriekomplex mit Zustimmung von beiden Koreas und den USA wieder eröffnet werden kann. Dies stehe in keinem Zusammenhang mit internationalen Sanktionen gegen Nordkorea, hieß es.