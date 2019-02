Internationales UN gewähren Sanktionsausnahme für zwei weitere Projekte für Nordkorea-Hilfe

Die Vereinten Nationen haben zwei weitere humanitäre Hilfsprojekte für Nordkorea von den Sanktionen ausgenommen.



Damit stieg die Zahl der im laufenden Jahr erteilten Sanktionsausnahmen für humanitäre Hilfe für Nordkorea auf sieben.



Das für Nordkorea-Sanktionen zuständige Komitee des UN-Sicherheitsrats gab am Mittwoch (Ortszeit) auf der Webseite bekannt, dem Korps für humanitäre Hilfe (SKH) der schweizerischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit und der Hilfsorganisation World Vision International die Lieferung von Gütern an Nordkorea zu genehmigen.



Das Komitee gewährte am 31. Januar eine Sanktionsausnahme für beide Organisationen, die sechs Monate lang gilt.



Das SKH darf demnach Güter im Wert von 99.230 Dollar, darunter Geräte für ein Trinkwasserprojekt in der Provinz Nord-Hwanghae, an Nordkorea liefern.



World Vision will 25 Tonnen Beton und Schweißstäbe in den Landkreis Samjiyon in der Provinz Ryanggang transportieren.