Nationales Seoul führt Taxis nur für Frauen ein

In Seoul werden Taxis mit Kindersitzen und ausschließlich für Frauen eingeführt.



Ein weiterer Taxidienst, bei dem ein Fahrer keinen Fahrgast ablehnen kann, wird ebenfalls eingeführt.



Die Stadtverwaltung teilte mit, letzte Woche einem Unternehmen die Lizenz für beide Dienste erteilt zu haben. Die Firma rekrutierte letztes Jahr etwa 4.500 Taxis von 50 Taxiunternehmen für die neuen Services.



Im Falle des Taxiruf-Services „Waygo Blue“ kann der Fahrer nicht im Voraus wissen, wohin der Gast fahren will. Er kann die Reservierung nicht verweigern.



Im Rahmen des Diensts „Waygo Lady“ werden Taxis nur für Frauen mit ausschließlich weiblichen Fahrern unterwegs sein. Die Taxis werden erstmals in Südkorea mit Baby- und Kindersitzen ausgerüstet sein.