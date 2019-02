Nordkorea und USA verhandeln noch über Austragungsort ihres Gipfels

Photo : KBS News

Um den Schauplatz des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels herrscht laut Berichten ein Tauziehen.Bei den laufenden Arbeitsgesprächen werde laut Informationen darum gerungen, in welcher vietnamesischen Stadt das Treffen stattfinden wird.US-Präsident Donald Trump gab in seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass er mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Vietnam zusammenkommen werde. Ein genauer Ort wurde jedoch nicht genannt.Das US-Außenministerium teilte unterdessen mit, dass die Verhandlungen über den Tagungsort noch nicht abgeschlossen seien.Wie verlautete, bevorzuge Nordkorea Hanoi, wo es eine Botschaft unterhalte. Die USA wollten das Treffen hingegen aus Sicherheitsgründen in Da Nang abhalten. Sollte der Gipfel in Hanoi stattfinden, werde Kim voraussichtlich gleichzeitig einen Staatsbesuch absolvieren und Mitglieder der vietnamesischen Führung treffen. Die USA beharren auf Da Nang, damit sich beide Seiten auf die Verhandlungen zur Denuklearisierung konzentrieren können.Stephen Biegun, der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, wird laut Informationen Seoul besuchen und über die Ergebnisse der seit Mittwoch in Pjöngjang laufenden Arbeitsgespräche informieren. Dabei könnten auch konkrete Angaben gemacht werden, in welcher vietnamesischen Stadt der Gipfel stattfinden werde.