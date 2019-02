Regierung will 13 Billionen Won in Grenzgebiete investieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will kräftig in die Grenzgebiete investieren, deren Entwicklung aus Sicherheitsgründen und damit verbundenen Auflagen stagnierte.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit gab am Donnerstag bekannt, eine Änderung des Masterplans für die Entwicklung der Grenzgebiete beschlossen zu haben, und bis 2030 13,2 Billionen Won (11,7 Milliarden Dollar) zu investieren. Aus der Staatskasse werden 5,4 Billionen Won fließen, während Gebietskörperschaften 2,2 Billionen Won beisteuern werden. 5,6 Billionen Won soll der Zivilsektor stemmen.Im ursprünglich 2011 erstellten Plan war ein Investitionsvolumen von 18,8 Billionen Won (16,7 Milliarden Dollar) vorgesehen. Das Ministerium begründete die Kürzung damit, dass kaum realisierbare Großprojekte gestrichen wurden. Für den Ausbau der Infrastruktur für das Alltagsleben seien stattdessen höhere Investitionen eingeplant worden.Die Investitionen werden auf vier Gebieten getätigt. Für die Schaffung einer Grundlage für Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea werden 5,1 Billionen Won eingesetzt.Für 54 Projekte zur Schaffung einer Grundlage für eine ausgeglichen Entwicklung sind 3,4 Billionen Won vorgesehen. Drei Billionen Won werden für Projekte zur Belebung des Tourismus ausgegeben. Für den Ausbau der Infrastruktur, die den Einwohnern im Alltag direkt zugute komme, werden 1,7 Billionen Won eingesetzt.