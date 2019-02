100 Jahre Unabhängigkeitserklärung vom 8. Februar in Tokio

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 100. Jubiläums der Unabhängigkeitserklärung vom 8. Februar 1919 in Tokio finden in Japan und Südkorea eine Reihe von Zeremonien statt.Bei einer Zeremonie in Tokio werden die Teilnehmer, darunter die Ministerin für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, die Stätte besuchen, wo vor 100 Jahren die Unabhängigkeit Koreas deklariert wurde. Sie werden weitere Stätten der Unabhängigkeitsbewegung der Koreaner in Japan aufsuchen.Heute vor 100 Jahren hatten sich mehrere hundert koreanische Studenten im Zentrum der japanischen Hauptstadt versammelt und eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Dies führte zur Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März 1919 und zur Gründung der Interimsregierung am 11. April 1919 in Schanghai.Gestern fand in Tokio auch eine Vorabendsveranstaltung statt. Lee Jong-geol, Chef des Komitees für das Hundertjahrfeier der Unabhängigkeitserklärung des 8. Februar, betonte, den Willen der daran teilgenommen Patrioten zu übernehmen und diesen zum Friedensgeist zu sublimieren.