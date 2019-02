US-Sondergesandter kommt im Anschluss an Arbeitsgespräche in Pjöngjang voraussichtlich heute nach Seoul

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun wird im Anschluss an Arbeitsgespräche in Pjöngjang voraussichtlich heute nach Seoul zurückkommen.Wie Quellen in Seoul berichteten, werde Biegun nach Gesprächen mit seinem nordkoreanischen Ansprechpartner Kim Hyok-chol um das Wochenende herum nach Seoul zurückkehren. Die Arbeitsgespräche dienen der Vorbereitung des zweiten USA-Nordkorea-Gipfels.Biegun soll mit einer Maschine der US-Navy über dem Gelben Meer auf derselben Route zurückkehren, die für den Hinflug am Mittwoch gewählt worden war.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte mit, dass Biegun vor dem Abflug nach Pjöngjang mit südkoreanischen Beamten gesprochen habe. Dabei habe er angekündigt, die südkoreanische Seite über die Ergebnisse der Arbeitsgespräche informieren zu wollen.Biegun und Kim Hyok-chol arbeiten laut Berichten am Wortlaut der gemeinsamen Erklärung, die im Anschluss an das Spitzentreffen am 27. und 28. Februar in Vietnam veröffentlicht werden soll.