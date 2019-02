Trump: Kein Treffen mit Xi Jinping vor Ablauf der Frist im Handelsstreit geplant

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump wird den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping vor dem Ablauf der Frist im Handelsstreit offenbar nicht treffen.Im Gespräch mit Reportern verneinte Trump am Donnerstag die Frage, ob es ein Treffen vor dem Fristende am 1. März geben werde.Beide Staaten hatten eine 90-Tage-Frist und damit eine Art Waffenstillstand im Handelsstreit vereinbart, um eine Einigung erzielen zu können.Noch Anfang der Woche soll Trump gesagt haben, dass er Xi diesen Monat treffen wolle. US-Medien berichteten jedoch am Donnerstag unter Berufung auf Beamte, dass es keine Pläne für ein baldiges Treffen der beiden gebe.Es gab Spekulationen, nach denen Trump und Xi im Anschluss an den für den 27. und 28. Februar geplanten USA-Nordkorea-Gipfel in Vietnam zusammenkommen könnten. Auch wurde spekuliert, dass sich Südkoreas Präsident Moon Jae-in der Runde anschließen könnte, damit bei einem Vierer-Gipfel ein formales Ende des Koreakriegs erklärt werden kann.