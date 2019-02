Seoul: US-Sonderbeauftragter Biegun noch in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat einen Medienbericht dementiert, nach dem der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, nach Arbeitsgesprächen in Pjöngjang am Donnerstag nach Seoul zurückgekehrt sei.Biegun bleibe noch in Pjöngjang, hieß es am Freitag in einer Mitteilung von Sprecher Kim Eui-kyeom an Reporter.Eine Zeitung hatte zuvor unter Berufung auf eine Regierungsquelle berichtet, dass ein in Pjöngjang gestartetes US-Transportflugzeug am späten Donnerstagabend auf der US-Luftwaffenbasis Osan in Pyeongtaek gelandet sei. Es werde vermutet, dass ein etwa 20-köpfiges Verhandlungsteam einschließlich Bieguns an Bord gewesen sei.Biegun nahm am Mittwoch in Pjöngjang Verhandlungen mit seinem nordkoreanischen Ansprechpartner Kim Hyok-chol auf. Mit seiner Rückkehr nach Seoul wird am heutigen Freitag gerechnet.Wie verlautete, werde sich Biegun in Südkorea mit seinem Amtskollegen Lee Do-hoon treffen und ihn über die Ergebnisse der Gespräche in Pjöngjang informieren.