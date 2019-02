Berlinale: Treffen von Filmemachern aus Süd- und Nordkorea

Photo : KBS News

Am Rande der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin treffen sich voraussichtlich Filmemacher aus beiden Koreas.Am 15. Februar findet an der Freien Universität Berlin ein Forum zu 100 Jahren der koreanischen Filmgeschichte statt. Daran werden auch drei nordkoreanische Filmemacher teilnehmen, um Wege für einen innerkoreanischen Austausch in der Filmbranche zu besprechen. Es wird auch ein Treffen zwischen Künstlern aus beiden Koreas erwartet.Außerdem findet am Montag ein koreanischer Filmabend statt. Dabei werden die zur diesjährigen Berlinale eingeladenen südkoreanischen Streifen vorgestellt, darunter „Wu Sang“ (Idol) von Regisseur Lee Su-jin. Es wird ein Rückblick auf die hundertjährige Filmgeschichte Koreas vorgenommen.Zu den Festspielen wurden dieses Jahr fünf südkoreanische Filme eingeladen, jedoch keiner in den Wettbewerb um den Goldenen Bären.