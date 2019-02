Pompeo bezeichnet Atomverhandlungen mit Nordkorea als festgelegte Mission

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Atomverhandlungen mit Nordkorea als festgelegte Mission bezeichnet.Man wisse, dass die Herausforderung der Verhandlung über Atomwaffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un schwierig sein werde. Das sei jedoch der festgelegte Auftrag, sagte er in einem Interview mit Fox Business am Mittwoch (Ortszeit).Er verwies darauf, dass Ex-Präsident Obama bei der Machtübergabe gesagt hatte, dass das Nordkorea-Problem die größte Bedrohung sein werde, mit der Präsident Trump während seiner Amtszeit konfrontiert sein werde.Zugleich brachte Pompeo seine Erwartungen für den zweiten Nordkorea-USA-Gipfel zum Ausdruck. Damit Kim seine in Singapur gemachte Zusage für die Denuklearisierung erfüllen könne, werde es Ende Februar in Vietnam ein weiteres Treffen geben. Die USA hätten im Gegenzug versprochen, dass sie eine bessere Zukunft für die Nordkoreaner schaffen würden. Die USA seien vollständig dazu bereit, hieß es.Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Yun-je, teilte unterdessen mit, dass die südkoreanische Regierung Nordkorea und die USA dazu überredet habe, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen.