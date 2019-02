Seoul genehmigt Nordkorea-Besuch privater Gruppe für Austauschveranstaltung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat einen Besuch einer Gruppe von Südkoreanern in Nordkorea für eine gemeinsame Veranstaltung mit Nordkoreanern genehmigt.Die Regierung habe heute die Reise von etwa 260 Personen zu einer innerkoreanischen Neujahrsversammlung am 12. und 13. Februar am Berg Geumgang genehmigt, teilte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Baik Tae-hyun, am Freitag mit.Einige Personen bekamen jedoch keine Zulassung für die Reise nach Nordkorea. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem der Besuchszweck, der Charakter der Veranstaltung und Einflüsse auf die innerkoreanischen Beziehungen berücksichtigt worden seien, sagte ein Ministeriumsvertreter.Die als „Neujahrsversammlung zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärungen Süd- und Nordkoreas“ benannte Zusammenkunft ist die erste Veranstaltung für den innerkoreanischen Austausch auf ziviler Ebene in diesem Jahr. Daran nehmen Vertreter von Organisationen aus verschiedenen Bereichen in Südkorea teil.