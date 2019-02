Südkorea und USA paraphieren am Sonntag neues Abkommen über Aufteilung von Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden laut Angaben einer Quelle am Sonntag ihr neues Abkommen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea paraphieren.Einer diplomatischen Quelle zufolge einigten sich beide Seiten de facto darauf, im Gegenzug für die Annahme der Forderung der USA nach einer einjährigen Geltungsdauer der Übereinkunft den südkoreanischen Beitrag auf etwa 1,03 Billionen Won (916 Millionen Dollar) anzuheben. Die USA hatten eine Milliarde Dollar als Untergrenze vorgelegt.Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe des Beitrags unter Berücksichtigung der Anhebung des südkoreanischen Verteidigungsetats um 8,2 Prozent in diesem Jahr auf eine Billion und 38,9 Milliarden Won festgesetzt wurde. Die Höhe gilt nur für das laufende Jahr, so wie die USA es verlangt hatten.Es wird erwartet, dass nach der Paraphierung das nötige Verfahren innerhalb der Regierung bis März abgeschlossen sein wird. Im April wird ein parlamentarisches Zustimmungsverfahren erfolgen.