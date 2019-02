Präsident Moon fordert zum 100. Jahrestag Würdigung der Unabhängigkeitsbewegung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Südkoreaner aufgerufen, die Unabhängigkeitsbewegung zu würdigen.Anlass für den Aufruf ist der 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung vom 8. Februar.Auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk schrieb Moon, vor 100 Jahren hätten rund 600 koreanische Studenten in Japan sich im Herzen von Tokio im YMCA-Gebäude zu einer Kundgebung versammelt und eine Erklärung der Unabhängigkeit von japanischer Kolonialherrschaft veröffentlicht.Die Studenten hätten die japanischen Militarismus verurteilt, der die Absichten der Nation missachtet habe und Unabhängigkeit gefordert, um Frieden in den Osten und in die Welt zu bringen.Die von den Studenten selbst verfasste Erklärung sei ein Span gewesen, mit dem ein Feuer der Unabhängigkeitsbewegung entfacht worden sei und habe direkten Einfluss auf die Unabhängigkeitsbewegung des 1. März 1919 in Korea gehabt.Moon schrieb weiter, er wolle insbesondere der sieben Anführer hinter der Unabhängigkeitserklärung vom 8. Februar gedenken.