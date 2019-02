Südkoreas Börse gibt wegen Handelsstreits zwischen USA und China nach

Photo : KBS News

Südkoreas Börse hat am Freitag wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China nachgegeben.Der Kospi verlor 1,2 Prozent auf 2.177,05 Zähler.Wegen erneuten Sorgen über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China schienen Anleger riskante Anlagen zu scheuen, sagte Kim Yu-kyum von Cape Investment & Securities.US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor dem Fristende im Handelsstreit am 1. März nicht treffen wolle, um die erwartete Einigung in dem Streit zu erzielen.