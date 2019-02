Laut Trump wird Hanoi Schauplatz des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wird Hanoi der Schauplatz seines zweiten Spitzentreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Das bestätigte der US-Präsident am Samstag koreanischer Zeit auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Der zweite Nordkorea-USA-Gipfel finde vom 27. bis 28. Februar in der Hauptstadt Vietnams statt, schrieb er.Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun hatte von Mittwoch bis Freitag in Pjöngjang mit seinem nordkoreanischen Ansprechpartner Kim Hyok-chol über die Details des Treffens verhandelt.Trump twitterte außerdem, dass Biegun nach einem sehr produktiven Treffen Nordkorea soeben verlassen habe.Der US-Präsident hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass sein zweites Treffen mit Kim in Vietnam stattfinden würde, den genauen Ort aber nicht genannt. Laut Berichten hatten sich die USA Da Nang als Schauplatz gewünscht, während Nordkorea Hanoi bevorzugt habe.