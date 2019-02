WTO-Urteil: Südkorea darf wegen US-Zöllen auf Waschmaschinen zusätzliche Zölle verhängen

Photo : KBS News

Die Welthandelsorganisation hat Südkorea zusätzliche Zölle in Höhe von bis zu 84,8 Millionen Dollar auf US-Güter erlaubt.Grund sind die US-Maßnahmen gegen Importe von Waschmaschinen.Südkorea solle befugt sein, Zugeständnisse oder andere Verpflichtungen in dieser Höhe auszusetzen, urteilte der WTO-Schlichtungsausschuss am Samstag.Die einjährige Maßnahme gelte im Gegenzug für Anti-Dumping-Maßnahmen in einer Höhe von bis zu 74,4 Millionen Dollar und im Gegenzug für Ausgleichszölle in einer Höhe von 10,41 Millionen Dollar.Südkorea hatte die Schlichtungsstelle vor einem Jahr angerufen, weil die USA über einen beträchtlichen Zeitraum Empfehlungen und Urteile des Gremiums zu Einfuhrzöllen nicht beachtet hätten.Der Streit hatte im Januar 2013 begonnen. Damals hatten die USA Anti-Dumping-Zölle in Höhe von 9,29 Prozent und 1,85 Prozent auf Waschmaschinen von Samsung Electronics verhängt. Gegen Waschmaschinen des südkoreanischen Konkurrenten LG Electronics waren Einfuhrzölle in Höhe von 13,02 Prozent beschlossen worden.