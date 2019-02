US-Sondergesandter bezeichnet Gespräche in Nordkorea als produktiv

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte Stephen Biegun hat die Arbeitsgespräche in Nordkorea als "produktiv" bezeichnet.Doch gebe es noch "viel schwere Arbeit" zu erledigen, sagte er seinem südkoreanischen Pendant Lee Do-hoon am Freitag.Biegun war seit Mittwoch in Pjöngjang, um mit seinem nordkoreanischen Ansprechpartner über Details des für Ende Februar in Hanoi geplanten Gipfels zu sprechen. Er war am Freitagabend nach Seoul zurückgekehrt.Sein Team habe sich mit zahlreichen Bereichen von gegenseitigem Interesse beschäftigt und es sei ein weiteres Treffen vereinbart worden, sagte Biegun im Gespräch mit Lee weiter.