Photo : KBS News

Das Branchenblatt Billboard hat den Produzenten der koreanischen Popgruppe BTS auf seine Liste der 25 Top-Innovatoren gesetzt, die eine neue und machtvolle Generation bildeten.In dem am Freitag im Internetauftritt von Billboard veröffentlichen Beitrag heißt es, dass der Singer-Songwriter und Manager Bang 2010 eine siebenköpfige Gruppe zusammengestellt habe, die sich 2018 in das Bewusstsein der westlichen Popwelt katapultiert habe.Bang wurde mit den Worten zitiert, dass es keine besondere Strategie gegeben habe und sich diese erst im Prozess der Zusammenarbeit herausgebildet habe. Doch habe er den Mitgliedern von Anfang an vorgegeben, dass die Musik von BTS auf ihren eigenen Geschichten basieren müsse.Bang hatte vor kurzem den Vertrag der Gruppe mit dem Entertainment-Verlag Big Hit Entertainment, dessen Ko-Gründer er ist, verlängert.Diese Woche wurde bekannt, dass BTS bei den 61. Grammy Awards am Sonntag in Los Angeles als Präsentatoren mitwirken werden. Diese Ehre wurde bisher noch keinem südkoreanischer Künstler zuteil.