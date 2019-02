Seoul dementiert Zeitungsbericht über Protest gegen Warnungen von japanischen Patrouillenflugzeugen

Photo : KBS News

Die Regierung in Seoul hat einen japanischen Zeitungsbericht dementiert, wonach Südkorea gegen Warnungen von Patrouillenflugzeugen der japanischen Streitkräfte protestiert haben soll.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, seit das Ministerium bekannt gegeben habe, dass ein japanisches Überwachungsflugzeug am 23. Januar nahe der Insel Ieo einen bedrohlichen Flug nahe einem südkoreanischen Kriegsschiff unternommen habe, habe es keine weiteren Warnungen der japanischen Streitkräfte gegeben. Deshalb habe es selbstverständlich auch keinen Protest Seouls gegeben.Zuvor hatte die japanische Tageszeitung "Asahi" geschrieben, dass Südkorea zwischen Ende Januar und Anfang Februar ein weiteres Mal gegen die Warnung eines japanischen Überwachungsflugzeugs protestiert haben soll.