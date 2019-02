Trump und Kim Jong-un treffen sich voraussichtlich im Tagungszentrum von Hanoi

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un werden zu ihrem zweiten Treffen wahrscheinlich im Tagungszentrum von Hanoi zusammenkommen.Das Nationale Tagungszentrum (NCC) war anlässlich des APEC-Gipfels 2006 gebaut worden.Als wahrscheinlichster Ort, in dem US-Präsident Trump übernachten wird, gilt laut Medienberichten das Hotel JW Marriot. Trotz dessen Innenstadtlage ließen sich dort Sicherheitsvorkehrungen vergleichsweise leicht treffen.Auch Trumps Amtsvorgänger Barack Obama war 2016 und 2017 dort abgestiegen, ebenso Südkoreas Präsident Moon Jae-in bei seinem Vietnam-Besuch im Vorjahr.Das Sofitel Legend Metropole gilt ebenfalls als Kandidat. Trump hatte dort 2017 übernachtet.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird voraussichtlich im Melia Hanoi Hotel unterkommen, das sich nahe der nordkoreanischen Botschaft befindet. Dort hatte auch Nordkoreas Außenminister Ri yong-ho im letzten Jahr übernachtet.Andere Fünf-Sterne-Hotels, die als Unterkunft dienen könnten, sind das Sheraton und das Intercontinental.Seit Freitag ist bekannt, dass der zweite Gipfel zwischen Trump und Kim in Hanoi stattfinden wird. Der Termin 27. bis 28. Februar und Vietnam als Austragungsland hatten bereits festgestanden. Unklar war zunächst noch, in welcher vietnamesischen Stadt es zu dem erneuten Spitzentreffen kommen wird.