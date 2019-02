Regierung will inklusiveres Sozialversicherungssystem gestalten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis 2023 ein inklusiveres Sozialversicherungssystem gestalten.Gemäß dem vom Ministerium für Gesundheit und Soziales am Dienstag präsentierten Fünf-Jahres-Plan für soziale Sicherheit bis 2023, will die Regierung dafür 332 Billionen Won (rund 295 Milliarden Dollar) investieren.Zur Verwirklichung der Vision von einer inklusiven Gesellschaft, in der jeder Bürger gut lebe, will die Regierung die Lebensqualität der Bürger auf den 20. Platz der Welt oder auf das OECD-Durchschnittsniveau anheben.Im Rahmen des inklusiven Sozialversicherungssystems auf den Gebieten Beschäftigung, Bildung und Gesundheit will die Regierung ein integriertes Pflegesystem aufbauen und die Leistungen der verschiedenen Sozialversicherungen besser aufeinander abstimmen.Dadurch will die Regierung die Lebenszufriedenheit der Südkoreaner von Platz 28 im OECD-Vergleich mit Stand von 2017 auf Platz zehn im Jahr 2040 erhöhen.