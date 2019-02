Südkorea widerlegt Trumps Behauptung zu höherem Kostenanteil für Truppenstationierung

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat eine Behauptung von US-Präsident Donald Trump widerlegt, nach der Südkorea der Zahlung von 500 Millionen Dollar zusätzlich für die US-Truppen im Land zugestimmt habe.Vor dem Abflug zu einer Sicherheitskonferenz in Polen sagte die Chefdiplomatin am Mittwoch, sie habe zugesichert, dass Südkorea dieses Jahr 1,04 Billionen Won zahlen würde. Trumps Bemerkung müsse jedoch hinsichtlich des Kontextes genauer analysiert werden, fügte sie hinzu.Trump hatte am Dienstag auf einer Kabinettssitzung gesagt, dass Seoul tags zuvor auf seine Bitte hin zugestimmt habe, 500 Millionen Dollar mehr zu zahlen. Es seien eine Reihe von Telefongesprächen erforderlich gewesen, um dem Verbündeten die Zusage für die zusätzliche Zahlung abzuringen.Südkorea und die USA hatten am Sonntag offiziell eine Einigung unterzeichnet, nach der Südkoreas finanzieller Beitrag zum Unterhalt der 28.500 US-Soldaten in Korea um 78,7 Milliarden Won (70 Millionen Dollar) oder 8,2 Prozent steigt.